El "me gusta" de Facebook tiene una historia que pudiera sorprenderte: aquí te la contamos

Fuente: Xataka

Era julio de 2007 y Leah Pearlman quedó con una amiga. "Oye", le dijo, "¿por qué no creáis un botón con una especie de "bomba" para marcarlos ciertos posts?". Pearlman era diseñadora en el equipo que se encargaba del News Feed de Facebook. Aquello, se dijo, podía tener sentido.

Ese fue el germen de lo que acabó siendo el botón "Me gusta" ("Like") que se ha convertido en símbolo de toda una generación y que millones de personas utilizan millones de veces a diario. Esta es la (breve) historia de su creación.

Steven Levy cuenta parte de esa historia en su libro 'Facebook: The Inside Story', en la que sus datos contrastan ligeramente con los que publicaba en Quora en 2014 Andrew Bosworth, ingeniero en Facebook.

Bosworth menciona a Pearlman (que en Quora aparece como "User-10344780651167228015" porque borró su cuenta) y repasa esa historia con su historial de correos electrónicos. Según su versión ese proyecto nació como una idea entre Justin Rosenstein, Leah Pearlman, Ezra Callahan, Akhil Wable y el propio Bosworth, que bautizaron aquella propuesta con el nombre en clave "Props".

La bomba jamás acabó considerándose como un signo válido para implementar la idea, y en su lugar se consideraron símbolos como las estrellas, el símbolo "más" ("+"), que podría estar acompañado del "menos", y también un símbolo de pulgar hacia arriba, que les preocupaba porque en algunas regiones del planeta no tenía sentido positivo.

En esas discusiones iniciales, por cierto, el botón no se llamaba "Like" ("Me gusta") sino "Awesome" ("Genial").

Rosenstein, uno de los implicados en esas discusiones, mencionaba en el libro de Levy cómo incluso entonces se pensó que este botón podía tener un valor interesante para propósitos comerciales: sería una forma sutil de ayudar a identificar qué le interesaba a un usuario sin que ese usuario compartiera esas preferencias de forma explícita con Facebook.

En un Hackaton unos días después se creó un prototipo inicial del "awesome button", y durante las semanas siguientes se comenzó a trabajar en el diseño de ese símbolo y su interacción. Según Bosworth, el proyecto generó mucho interés, y el equipo de marketing destacó su potencial para "filtrar malas historias" y servir así como una forma más de recomendar buen contenido.

El 22 de agosto de 2007, señala Bosworth, se propuso el uso de la palabra "Like" en lugar de "Awesome". No se menciona a quién se le ocurrió el nombre, pero sí que el equipo original no estaba muy de acuerdo con esa nueva denominación que les parecía "sosa".

A pesar de la buena recepción inicial del proyecto, el interés pareció difuminarse, entre otras cosas porque como explica Bosworth se estaba intentando encontrar una interfaz de usuario para esta funcionalidad que encajara en todas las seccionesd e Facebook. En septiembre de 2007 la cosa se desinfló un poco, pero quien impulsaría ese esfuerzo de nuevo no sería la propia Facebook, sino una red social rival.

Se trataba de FriendFeed —no confundir con Friendster—, que se lanzó en en octubre de 2007 y lo hizo además con la primera implementación real del botón "Like". Antes, señalaban algunos en los comentarios, plataformas como Vimeo habían usado ese botón con el corazón desde 2005.

It started as a ❤️ symbol, but then FriendFeed employee Ana said she would quit if she had to look at pages of ❤️s all day (she was grumpy like that). So we launched with 😀, and Facebook eventually adopted the feature with the now ubiquitous 👍.

— Bret Taylor (@btaylor) October 31, 2017