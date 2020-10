Caraota Digital va directo al grano y el pasado viernes cumpli√≥ con un nuevo espacio de entretenimiento desde las redes sociales con la periodista Adriana D'Onghia como moderadora. El programa llamado "En √ćntimo" cont√≥ con la presencia en vivo del cantante venezolano Victor Drija.

En √ćntimo tuvo m√°s de 12 mil personas conectadas y miles de comentarios de los millones de fan√°ticos del artista y la comunicadora social. Durante la transmisi√≥n en las diversas plataformas digitales hubo tres rifas de las marcas promotoras del show, y una suma de dinero en divisa.

Adriana D'onghia comparti√≥ con Drija durante m√°s de 30 minutos, realizando una serie de preguntas acerca de la vida y la carrera art√≠stica del joven criollo de 35 a√Īos de edad. El programa cont√≥ con la promoci√≥n de otras celebridades como Alexander Noguera, conocido como Charly Mata y Adriana Pe√Īa.

Victor Drija ha tenido un a√Īo 2020 muy positivo en su vida personal y profesional. Aunque ha sido duro por todo lo relacionado a la pandemia, y aunque se cancelaron dos de las giras que ten√≠a planificado, pudo ver nacer a su hijo y culminar su siguiente producci√≥n musical.

El tambi√©n actor Victor Antonio Drija Vivas recibi√≥ una pregunta muy interesante de su entrevistada ¬ŅCu√°l de las tres facetas de su vida art√≠stica prefiere: actuar, cantar o bailar?

"La tarima te permite a veces hacer las tres cosas al mismo tiempo, bien sea como en una obra musical o en un concierto. Por que cuando estás interpretando una canción, de repente estás feliz en ese momento y la canción es triste, tienes que interpretarla, actuar un poco en ese momento. Entonces, los conciertos tienen ese privilegio de poder hacer las cosas al mismo tiempo, que me genera una satisfacción que no me da cualquiera de las tres por separado. Me brinda algo especial", comentó.