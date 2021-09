“Es raro, pero soy feliz así”: Mujer con las mejillas más grandes del mundo expresó su amor al bótox

Anastasia Pokreschuk, expresa su amor al bótox con relleno en los labios, mandíbula, barbilla y mejillas. Se define como un monstruo hermoso y no planea detenerse. Su cara parece no terminar de haberse transformado.

Hay especialistas de salud mental que aseguran que algunas personas suelen hacerse adictos a las operaciones de belleza, y es que por más dolorosa que sean y el reposo que impliquen, estas personas van una y otra vez. Pero esto solo lo puede diagnosticar un profesional.

Tal es el caso de Anastasia Pokreschuk, una joven de 32 años quien ha cambiado su rostro por completo, pero no solo esto, porque su cuerpo también ha pasado por el cirujano.

La cuestión con ella, a pesar de los visibles cambios, es que pareciera que no se va a detener y si bien antes habló sobre lo que haría en el resto de su cuerpo a muchos preocupa qué podría hacer en su cara. Y es que durante una entrevista al programa This Morning de ITV habló sobre cómo su vida cambió tras tener tanto relleno en su rostro.

“No me gustaba mi cara (antes de la cirugía), me veo como un hámster porque mis mejillas estaban aquí y las quería más arriba”, comentó sobre su rostro. Fue por esto que llegó al bótox, rellenando todas las partes de su cara que médicamente eran permitidas.

“Tengo bótox, rellenos en las mejillas, rellenos en los labios, rellenos en los ángulos de la mandíbula y en la barbilla”, casi ningún espacio quedó libre.

Pero lo que más resaltó es que nunca dejará de hacerlo, como sabemos, este tratamiento no es eterno y a pesar del dolor que le cause, planea no parar. Ella asegura entender que es algo raro, pero no le importa la opinión de otros porque está muy feliz con su look actual.

“Entiendo que esto es extraordinario, pero estoy feliz con este look”, fue lo que comentó a los presentadores Eamonn Holmes y Ruth Langsford, quienes quedaron sorprendidos. Y es que al verla, nos queda claro su amor al bótox y que ha pasado muchas horas en quirófanos y centros estéticos.

Al final es un procedimiento y como tal necesita un reposo, pues genera inflamación donde se aplica. Pero Anastasia Pokreschuk no le asusta, ni cuando se trata de su rostro.

Algunos seguidores del programa escribieron unos mensajes que van en contra de su actividad y aseguran que es un mal ejemplo. Pero ella se defiende asegurando que lo hace por gusto, no se inspiró en nadie y quien se inspire en ella es por decisión propia.