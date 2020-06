Escuchemos a los niños: ¿Ustedes aman a sus mascotas?

En esta nueva entrega de "Escuchemos a los niños", los pequeños de la casa nos preguntan a todos si amamos a nuestras mascotas.

Ahorita que estamos en época de cuarentena, nuestros peluditos están muy felices porque siempre estamos con ellos en casa para darles atención y jugar con ellos.

Catalina, comentó que su perrita está desde antes que ella naciera, ya que la cuidó desde entonces. En cambio, Aitana, quiere a su mascota porque es gracioso y cariñoso.

Por último, recomendaron no abandonar las mascotas en la calle. "Eso es algo malo" o "Eso no se hace" y también una reflexión del pequeño Fabrizio "ellos no nos eligen a nosotros, nosotros los elegimos a ellos".