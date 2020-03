Pero cuando buscamos demostrar tal sentimiento hacia familiares o amigos; está más frecuente decir te quiero. Debemos tener claro que el querer está relacionado a cosas materiales o hasta deseos personales.

¿Qué significa cada frase?

El portal SoyBella nos permite conocer las diferencias entre decir te quiero y te amo. Para poder interpretarlas, debes saber qué significa cada verbo.

Amar es…

Cuando una persona ama de verdad a otra, implica valorar a la otra persona sin condiciones. Además, es un sentimiento totalmente liberado. Solo te importa el bienestar de la otra persona. Decir esta frase es la forma más contundente de demostrar el amor que sentimos. Es muy probable que no hayan palabras más sólidas que esas.

¿Qué es querer?

Te quiero… Decirla le das a entender a una persona que sientes amor. Aunque no es tan profunda y no va dirigido a una persona de la que te estás enamorando. Quien la emite y quien la recibe, no es más que el resultado de diversos vínculos afectivos.

Cuál es la diferencia entre una y otra

Básicamente, la diferencia es sometida a subjetividad de la persona. Ambos términos se enfocan a la misma emoción. Amar se vincula más a relaciones de pareja y el del querer a relaciones familiares o de amistad. Estos términos se usan en diversas situaciones de la vida y para hablar de tipos de amor diferentes: el de pareja y el del resto.