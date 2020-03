Esto es lo que debes hacer cuando tu chico te deja en visto

A todo el mundo lo han dejado en visto alguna vez, el problema llega cuando ese visto de lo clava tu chico, así que debes evaluar cuál será tu próximo paso.

Ante esta situación debes tener cabeza fría. Si sientes que esto podría afectar tu relación, debes hablarlo con tu chico de manera madura, ya que es un problema que debe resolverse, reseñó Soy carmín.

Si le envías un mensaje y no responde, se tarda mucho tiempo o simplemente no responde como esperabas, no insistas. Los hombres suelen hacer esto cuando no quieren hablar con su pareja, y tu no merecer estar rogando la atención de alguien. Si solo quieres entablar conversación y no tienes respuesta, quizá lo mejor es dejarlo ir.

A pesar de esto, es importante no sacar conclusiones apresuradas. Si no te responde rápido o generalmente eres tú quien inicia las conversaciones, no asumas de manera inmediata que no le interesas. A veces el trabajo o un descuido puede provocar esto.

Cuando quieras encarar a tu pareja sobre esta situación, nunca lo hagas a través de mensajes, ya que por lo general estos se prestan a discusiones sin sentido. Lo mejor será esperar a verlo y hablarlo en persona.