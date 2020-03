Estos cupcakes de coco y chocolate están pensados para derretir tu paladar (Receta)

Sorprende a tus familiares y amigos con estos deliciosos cupcakes; con esta receta te quedarán súper esponjosos aparte que es sencilla de preparar y si alguno de tus invitados no le gusta el coco, no pasa nada porque quedarán igual de buenos si se lo quitas; con información de Ok Diario:

Ingredientes

125 gramos de azúcar

125 gramos de mantequilla con sal

100 gramos de harina especial para bizcocho

50 ml de nata para postre

3 cucharadas de cacao en polvo

100 gramos de ralladura de limón

200 gramos de azúcar glas

200 gramos de mantequilla para la cobertura

Esencia de vainilla

Ralladura de coco

2 huevos

Preparación