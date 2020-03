Estos son los videojuegos gratis de la semana en la Epic Games Store

Como es costumbre; desde su lanzamiento, Epic Games Store ha cumplido con regalar juegos gratis cada semana; esta vez el turno es para Watchdogs y The Stanley Parable.

Con estos largos días de confinamiento debido al Covid-19 podemos conseguir algo de ocio con este par de títulos que ofrece la plataforma; a partir de este jueves 19 hasta el 26 de marzo podremos descargar.

En primer lugar tenemos Watch Dogs, el título de Ubisoft que fue célebre por el downgrade que recibió al momento de su estreno cuando lo habían enseñado inicialmente de una forma fenomenal; sin embargo es una divertida opción de mundo abierto ambientada en Chicago.

Por otro lado está The Stanley Parable, un walking simulator que nos presenta a Stanley, un tipo normal cuya única labor en el trabajo es pulsar botones en ordenadores hasta que un día descubre que todos se han apagado y que en el edificio donde trabaja no hay absolutamente nadie. El juego es narrado por una voz que en ocasiones ofrece al jugador la posibilidad de tomar decisiones que alteran el curso de la narrativa , algo que esa voz no se toma nada bien; con información de Meristation.