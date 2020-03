Otro videojuego de Sony pierde su etiqueta de título exclusivo para PlayStation 4. Es el caso de que en la pagina oficial de Sony de Estados Unidos «God of War» ya no tiene el cintillo característico, un cambio que causa igual de conmoción que el de Horizon: Zero Dawn.

¿Esto quiere decir que pronto podremos jugar God of War en PC? Pues no hay ningún tipo de confirmación por parte de la directiva de Sony, o de las personas involucradas en el desarrollo del juego.

Es más, el presidente de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst digo en un podcast que «no hay intención de lanzar todas las exclusivas de PS4 en PC».

«Es importante que nos mantengamos abiertos a nuevas ideas sobre cómo presentar a más personas a PlayStation y mostrarles lo que se han estado perdiendo» aunque «para tranquilizarnos un poco, lanzar un título AAA exclusivo de first party en PC no significa, necesariamente, que todos los juegos del catálogo llegarán a PC», expresó Hulst.