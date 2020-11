Harry Potter tal vez vuelva a la gran pantalla: Así lo asomó Daniel Radcliffe

Fuente: Revista Ronda

Según lo dio a conocer el medio We got This Covered, Daniel Radcliffe podría volver a interpretar su papel de Harry Potter en una nueva película, pero con la condición de que J.K Rowling no esté involucrada.

Al parecer si la empresa Warner Bros acepta la condición del actor, este podría formar parte de una nueva cinta, la cual pudiera ser una obra de teatro escrita por la mencionada autora, titulada El niño maldito, que según sigue la historia del pequeño mago.

Aunque hasta los momentos solo son especulaciones, pues la única información que se ha descrito es la reseñada por el mencionado medio, lo cual deja al público abierto esperando alguna confirmación por parte de la empresa.

Vale destacar, que Radcliffe mantiene una postura negativa de trabajar con la autora, debido a sus presuntas negativas, haciendo comentarios en su red social, Twitter.

Daniel criticó a la escritora a través de una cuarta, que dirigió a sus fans en la que destacó que “las mujeres transgénero, son mujeres.

Recordemos que J.K Rowling hace algunos días compartió un sitio web, en el cual venden camisetas con mensajes transfóbicos, perteneciente a un grupo de feministas, que imparten la idea separatista lésbico anti-trans.