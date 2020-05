Dicen que el verdadero amor puede llegar en el momento menos pensado y con la persona jamás imagina. Esta creencia, bien, pudiera validarla un joven heterosexual que se vio sorprendido al descubrirse que estaba enamorado de su compañero de cuarto. El sentimiento acurrió durante el encierro de la cuarentena.

El confundido joven que, ha contado su experiencia bajo anonimato, dijo que el sentimiento de amor hacia su compañero de cuarto apareció durante el encierro por la cuarentena.

Jake es un tipo bastante cariñoso físicamente en general… No soy tan así como él porque me criaron en la casa donde los hombres no abrazan, donde rara vez se daba afecto físico, si era dado en absoluto, pero estoy bien con él siendo así y de hecho hasta me gusta un poco

Escribió el joven indeciso sobre sus emociones.

Al parecer, el hecho de estar en confinamiento con un compañero que regala cariño, comprensión y refugio ha despertado una aparente atracción física hacia una persona de igual género.

En nuestra sala de estar puede hacer bastante frío, así que si me quedo dormido sin una manta, él me echará una encima para que no me congele. Luego, un par de veces, me desperté y él estaba sentado en la parte superior del sofá y solo estaba jugando casualmente con mi cabello, lo cual en realidad amé más de lo que pensé, muy relajante