Kojima Productions nos adelanta una sorpresa con un mensaje encriptado

Al parecer la compañía de Hideo Kojima, Kojima Productions no descansa; tras haber lanzado su primera producción, Death Stranding, la empresa planea hacer futuros anuncios más rápido de lo que se espera.

Tras confirmar que no asistirían al Game Developers Conference (GDC) 2020 por la creciente preocupación en torno al Coronavirus; sin embargo, a través de la cuenta de la productora, el responsable de comunicación de Kojima Productions en Japón, Aki Saito publicó un tuit que desató la duda entre toda la comunidad. Con información de 3D Juegos.

«¡Lo sentimos por guardar silencio! He estado muy ocupado últimamente… Creo que dentro de poco podré decir lo que vamos…» fue el mensaje de la publicación donde encripta más mensajes a parte del que todos podemos apreciar…

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020