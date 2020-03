La consola más vendida de la historia el PS2 cumple este #4mar 20 años

Con más de 155 millones de unidades vendidas, el PS2 se coronó como la consola más vendida de la historia. Fue estrenada en Japón el 4 marzo del 2000. Lograr este título fue una tarea titánica si recordamos que para ese momento Sony se enfrentaba contra Sega, Nintendo y el recién estrenado Microsoft.

PS2 fue la encargada de llevar a la vida de sus usuarios videojuegos de la categoría de Devil May Cry, Tekken, Soul Calibur 3, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Kingdom Hearts, Final Fantasy X, ICO, Shadow of the Colossus, God of War, Jak and Daxter, Zone of the Enders: The 2nd Runner o la franquicia Gran Turismo entre muchos otros videojuegos excelentes.

Y para ese momento rompió esquemas al tener retrocompatibilidad con los juegos de PSX.