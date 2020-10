La impactante historia de la influencer que le quemaron el rostro con ácido

Esther Jiménez tiene 34 años, hoy es reconocida por ser influenciadora digital. Sin embargo, hace nueve añoscuando trabajaba como cajera en una cafetería.

Tras el ataque, Esther sufrió graves lesiones en cuello, brazos y piernas. Además, perdió un ojo y su nariz debió ser reconstruida. Pero ahora ayuda a otros.

Este ataque ocurrió durante la última semana de septiembre de 2011 y, desde entonces, Esther ha sido sometida a 27 cirugías, incluida la extracción del ojo izquierdo para no perder su visión totalmente.

Según recuerda la influencer “Un día llegó un muchacho y se quedó mirando una cadena que yo tengo”, luego esa persona le dijo: “toma que ahí te mandaron”, y le lanzó a la cara “ácido del diablo” que tenía en un vaso.

Esther en la actualidad es motivadora, para el momento del accidente se vio a “un hilo de la muerte”, pues sufrió quemaduras de tercer grado, sobre todo en el rostro, cuello, brazos y piernas, además de que su nariz debió ser reconstruida.

Esther dice que no le desea eso a nadie ni siquiera al que le lanzó el ácido, pero también sostiene que aunque haya justicia nada le devolverá lo que perdió.

“Si los meten presos ahorita, salen. Para ellos ya pagaron, eso no es justicia para una persona que le hacen un daño tan grande como me hicieron a mí”, señaló.

Pese al irreparable daño físico que sufrió y todas las cirugías a las que ha sido sometida, Esther Jiménez, quien además es madre soltera de cuatro niños, continuó con su vida y encontró apoyo en las redes sociales, al punto que ahora es una influenciadora digital que ayuda a los demás.

“Siempre quiero recordarles que, para nosotros estar bien, tenemos que cambiar nuestro pensamiento porque nuestra vida es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Me he dado cuenta de eso mucho, lo digo porque ya lo he pasado y he pasado momentos difíciles”.