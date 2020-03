La nueva actualización de AO 2 incluye al chileno Cristian Garin

El nuevo parche de Australian Open 2 incluye al tenista chileno Cristian Garin quien ya se encuentra disponible junto con el parche para PC, Playstation y Xbox One.

La noticia la reveló Big Ant Studios quienes animan a los fanáticos del Tenis a disfrutar este fin de semana con el nuevo jugador que se une a la lista del videojuego.

Garin ocupa el puesto 18 del mundo en el ranking ATP lo cual se refleja en una buena temporada que vive el deportista; antes que él; el último tenista chileno en un videojuego fue Fernando González en el virtual tennis 4 en 2013. Con información de BBCL.

Hello tennis fans! There's a new AO Tennis 2 patch for PC, PS4, and Xbox One available now (Switch patch, using the same notes below, will be out shortly after).

Download it and enjoy the weekend with the tennis! pic.twitter.com/RVSKWf1gMN

— Big Ant Studios (@BigAntStudios) March 13, 2020