La mexicana Bárbara de Regil se mostró en sus redes sociales como nunca antes, pues las fotos que publicó en sus historias de Instagram son tanto sexys, como divertidas.

La fitness de 33 años publicó fotos con poses divertidas en una bañera, las cuales sus seguidores disfrutaron mucho durante las 24 horas que duraron en la plataforma.

Bárbara de Regil

La estrella mexicana siempre muestra su vida saludable en redes sociales y trata de influir en que las personas también tengan una vida sana.

De Regil sufrió un trauma hace algunos años cuando se sometió a una cirugía plástica de senos, ya que no averiguó antes de someterse a la operación, los antecedentes del cirujano.

Años después, durante su primera grabación de la telenovela Bajo el alma (2011), empezó a sentir mucho dolor en el pecho.

"Cuando yo estaba en la adolescencia me decían 'La plana' porque no tenía bubis, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad... cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis... Todo salió mal con mi operación", contó.

Cortesía: E Online Latino