Las historias de las personas que se convirtieron en memes

Estas personas se hicieron famosas gracias a que memes con sus imágenes se convirtieron en virales en la web. Se convirtieron en una representación visual de los pensamientos, sentimientos y experiencias de la sociedad.

“Un meme es una foto o video con textos locos ampliamente compartidos por las personas porque piensan que son divertidos o que pueden identificarse con estos”, es la definición que aporta Zoe Roth, mejor conocida como la niña desastre, por su meme.

A continuación te presentamos algunas de las personas que se convirtieron en todas unas celebridades en las redes sociales:

El jugador de equipo por excelencia

Andy King, un organizador de eventos se hizo conocido gracias al documental de Netflix de 2019 Fyre: The Greatest Party That Never Happened, que se centra en un desastroso festival casi musical.

Semanas después de estrenarse el documental, King no tenía idea de que se había convertido en un meme, hasta que su sobrina le llamó. Su fama continuó: "Sucede todos los días. Los susurros comienzan: 'Creo que es él', y sacan el meme en sus teléfonos", dijo King a The Post sobre sus fans.

En un principio, King quería quitar la historia de la película porque le dijeron que "arruinaría su carrera". Ahora, esta fama le ayuda a vender. King sigue planificando eventos con cero residuos: ya hizo uno para Leonardo DiCaprio y recibió muchas ofertas para un programa de televisión centrado en su trabajo de organización de fiestas.

No hay que esconderse

Antoine Dodson se volvió un meme antes de que se supiera lo que era un meme.

"Cuando la gente me decía 'Dios mío, eres un meme', yo no sabía de qué estaban hablando", reveló Dodson, de 34 años, a The Post. "Yo decía: '¿Qué es un meme? "

Su rítmica de "Esconde a tus hijos, esconde a tu mujer" durante una improvisada entrevista en las noticias en 2010 abrió las puertas a un tsunami de imágenes, vídeos y remezclas musicales con subtítulos hilarantes.

Sin embargo, se hizo viral a raíz de un trauma porque Dodson salvó a su hermana de ser violada

"Dije: 'Bueno, obviamente, tenemos un violador en Lincoln Park. Así que escondan a sus hijos, escondan a su mujer y escondan a su marido, porque están violando a todo el mundo aquí'", dijo en una entrevista que le hicieron para las noticias del 2010.

La niña de los ojos de lado

En 2013, los padres de Chloe Clem, de 2 años, sorprendieron a sus hijas con un viaje a Disneylandia. La hermana mayor, Lily, estaba encantada. ¿Chloe? No tanto. Mientras Lily gritaba de alegría, la expresión de desagrado de Chloe quedaría grabada por la cámara para hacerse viral.

Ahora, con 10 años, Clem dice que ser un meme es todo lo que sabe. Alrededor de los 6 años, empezó a llamar la atención en público, lo que "la asustó", dijo su madre Katie. "Una vez que mucha gente empezó a reconocerme, empecé a acostumbrarme", reveló

Ahora, la estudiante de Phoenix, Arizona, está dirigiendo su mirada a YouTube, TikTok e Instagram, donde ella y Lily están ganando fuertes seguidores. "En YouTube me gusta abrir juguetes y hacer sorpresas, y hacer críticas, es súper divertido. Y en TikTok, hago los bailes", dijo.

La chica desastre

"Cuando tenía 4 años, en 2005, mi padre me hizo una foto frente al fuego de una casa", explicó Zoe Roth.

"Estaba de pie con cara de maldad, como si yo hubiera iniciado el fuego", dijo, y añadió: "Pero, Dios mío, no, no lo hice".

"Ser el meme de la 'Chica Desastre' desde que era una niña ha sido muy cool", dice Roth, que ahora se gradúa en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

"Lo mejor fue viajar a Los Ángeles para participar en la serie de National Geographic sobre la historia de Internet", agregó.

Mala suerte Brian

Lo más curioso de este caso es que su verdadero nombre, ni siquiera es Brian. Se llama Kyle Craven y todo empezó como una broma.

"Era un niño que no se tomaba la escuela en serio", admitió Craven, de 31 años. "Me metí en problemas muchas veces", agregó.

Antes del día de la foto en 2007, Craven, que entonces era un estudiante de secundaria, compró un chaleco de suéter a cuadros cursi en una tienda local de segunda mano en Akron, Ohio.

"Antes de hacerme la foto, me lo puse [el chaleco], me froté los ojos e hice una sonrisa estúpida", contó este famoso de los memes que hoy es un hombre casado y con dos hijos, además trabaja como director de proyectos en una empresa familiar de construcción. "Fue excelente".

"Si [convertirse en un meme] nunca hubiera sucedido, [mi vida] habría estado bien", dijo Craven, que recientemente vendió los derechos de su imagen "Bad Luck Brian" como criptoarte por 36.000 dólares.

Fuente: The Post.