Lo que no puede faltar en una feliz relación de pareja

Hay ciertos comportamientos que todas las parejas felices y exitosas hacen, los cuales fluyen de tal manera que ni siquiera piensan cuando están en ello. Simplemente, lo disfrutan. El portal Corazón nos indica cuáles son, una vez que fueron testeadas más de 2000 parejas:

Comprometidos con la relación:

Según la investigación, las parejas más felices y exitosas muestran un alto grado de compromiso y siempre buscan contar con metas en común. Se comportan, además de como una pareja, como un equipo.

Buen sexo

No puede faltar. La conexión sexual entre ambos es muy fuerte. Y es que en toda relación es determinante el sexo. Las parejas que indicaron ser felices en este estudio, tenían sexo una vez a la semana como mínimo.

Tienen ese «clic» emocional

Las parejas ostentan una intimidad que va más allá de todo lo que tiene que ver con el plano sexual. He aquí donde surge la conexión emocional. Es decir, sentirse totalmente vulnerable frente a la otra persona y estar sumamente cómoda. Cuando estás en este punto es porque, sin lugar a dudas, la unión con la pareja es muy fuerte.

Admiración

No hubo una pareja que no sintiese que admiraba a su pareja por su inteligencia o por algún don en particular. Por ello, es muy importante que esté presente para que tu relación perdure.