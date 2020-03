Los discos duros My Passport son renovados por Western Digital

La empresa Western Digital es una de las encargadas de crear los discos duros que usan los dispositivos Apple, las Macs para ser exactos. El My Passport Studio y el My Passport, incluso después de esta renovación no tienen Thunderbolt, manteniéndose con las clásicas USB 2.0 para My Passport y la USB 2.0 / Firewire 800 para el My Pasport Studio.

La capacidad de los My Passport fue aumentada a 500GB, 750GB y 1TB, para los dos modelos disponibles a la venta. Sin embargo su precio varía dependiendo del dispositivo. El My Passport Studio va desde los 140 dólares hasta los 180 dólares.

Mientras que el My Passport es la versión más económica, que valora desde 100 dólares hasta 140 dólares.