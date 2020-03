Los errores más comunes en tu rutina de abdominales

Sé que quieres quemar esas calorías demás, la hamburguesa de los viernes, el refresco del sábado y la pizza del domingo. Si ya te pusiste en marcha para obtener un lindo abdomen y muy marcado, para estas próximas vacaciones, te ayudaremos a prevenir el errores más comunes que hacemos todos a la hora de hacer ejercicios.

NO USAR COLCHONETA

Cuando hacemos ejercicios abdominales no todo tiene que ver con el número de repeticiones, o el tiempo que nos ejercitamos, tirarte en el suelo puede traerte problemas en la espalda además del coxis. Las colchonetas que se utilizan para ejercicios de yoga pueden ser una buena opción.

FORTALECER SOLO UNA PARTE DEL ABDOMEN

No se trata de que solo trabajemos una parte del abdomen, hay que ejercitar oblicuos y la zona lumbar para obtener resultado espectaculares y marcarnos uniformemente, busca ejercicios abdominales que sean algo más que arriba y abajo.

COMENZAR TU RUTINA CON LOS ABDOMINALES

Si quieres mejorar los resultados tanto de tu rutina como de tus abdominales, déjalos para la parte final, cuando ejercitamos nuestro abdomen antes de realizar otros ejercicios conseguimos que el resto de nuestra rutina no sea tan efectiva porque la hicimos un poco cansadas.

LEVANTARTE CON EL CUELLO AL HACER ABDOMINALES

Si sientes que te duele un poco el cuello cuando haces abdominales, es muy probable que la fuerza la hagas con el cuello y no con el abdomen, recuerda no estirar de más el cuello sino apretar el abdomen para levantarte, duele sí, pero cumple su objetivo, no queremos tener cuello de jugador de americano.

NO PREOCUPARTE POR TU ALIMENTACIÓN

El entrenamiento físico solamente nos ayuda a ponernos en forma si lo complementamos con una buena alimentación, de nada nos sirve pasar tres horas en el gym si terminaremos por cenar tacos a las nueve de la noche, recuerda que la alimentación aporta el 50% de los resultados.