Los memes por la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp este jueves 8 de abril

Este jueves 8 de abril, las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp sufrieron una falla aproximadamente a las 5:20 de la tarde, por lo que usuarios de Twitter colocaron sus memes más graciosos burlándose de la caída de las plataformas de Mark Zuckerberg.

Memes en Twitter

Facebook, Instagram y WhatsApp fallan. Todos en Twitter: pic.twitter.com/GgsMuOF2jG — Cortez M. (@mcortezmtz) April 8, 2021

Facebook, WhatsApp and Instagram users coming onto Twitter #instagramdown pic.twitter.com/uiA5qcYpCb — Ryan (@CFC_Ryanx) April 8, 2021

Every person when Instagram and WhatsApp stops working:#instagramdown pic.twitter.com/onsGUhh7nS — Josh #BelgiumPhysioIn (@JoshRMA) April 8, 2021

Las oficinas de Mark Zuckerberg cuando caen Instagram y Facebook al mismo tiempo. pic.twitter.com/cswtzym1uf — ⚡ I V Á N 🔥 (@ivanrsmurf_21) April 8, 2021

#instagramdown

Yo pensando que me habían hackeado instagram y Facebook: pic.twitter.com/eSGFtzEZyR — Yesid Jiménez (@YesidJimenezB) April 8, 2021