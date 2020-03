Mantén tu abdomen plano en la cuarentena con estos 5 ejercicios

No puedes dejar de perder ese abdomen plano, que has logrado tener luego de estas navidades. Te comprendemos que por la cuarentena del coronavirus no puedas ir al gym, pero no te aceptamos que tengas una excusa para seguir en tu casa.

Ármate de valor y deja la flojera a un lado, comienza esta rutina de ejercicios para mantener el abdomen o llevarlo a como quieres.

Truqui-consejos:

¡No hay problema!. Siempre podemos coger una esterilla o, incluso, si tienes una colchoneta o una simple alfombra gruesa comienza diariamente hacer unos cuantos abdominales en tu casa.

Te queremos enseñar 5 ejercicios, para trabajar los abdominales, que son sencillos y fáciles de hacer en casa diariamente y mantener la figurilla, eso sí, no olvides comer de forma balanceada.

1. Tumbados en el suelo:

Túmbate sobre algo blandito, apoya la espalda en el suelo, flexiona las piernas y coloca los pies en el suelo. El ejercicio consiste en subir el tronco, utilizando los abdominales, unos 15-20 cm hacia el techo y con las manos apoyadas en la cabeza. Puedes hacer 2 series de 15 de ellos.

2. Elevación de piernas estiradas:

Con este ejercicio podremos trabajar y tonificar la zona de los abdominales inferiores. Para realizarlos correctamente debemos tumbarnos en el suelo mirando hacia arriba y con el cuerpo estirado. Colocamos las manos con las palmas pegadas al suelo y al lado de nuestros glúteos. Ahora levantamos lentamente las piernas hasta que nuestra suela apunte hacia el techo, y volvemos a bajar los pies hacia el suelo dejándolos a 10 cm del mismo.

3. Levantamiento de pelvis:

En este ejercicio trabajaremos los glúteos, los músculos bajos de la espalda y los abdominales de una forma tan sencilla. Muchos de vosotros ya lo conoceréis ya que es muy conocido, sobre todo entre las mujeres.

Para ello debemos tumbarnos en el suelo con las rodillas flexionadas y los pies apoyados y miramos, una vez más, hacia el techo. Tenemos que relajar los brazos a ambos lados y subir la pelvis hacia el techo de forma que la parte baja de la espalda se separa unos centímetros del suelo, pero la alta no.

4. Elevación piernas flexionadas:

Hay que comenzar el ejercicio tumbados, mirando hacia el techo y con los brazos estirados. Es bastante sencillo. Hay que subir a la misma vez el tronco estirado y las piernas, flexionando las rodillas. Cuando bajemos no debemos apoyar el cuerpo, dejamos los pies a 10 cm del suelo y la espalda a unos 15 cm, tal y como se muestra en la foto.

5. Plancha abdominal:

Debemos colocarnos mirando hacia el suelo y apoyar los antebrazos con los codos a la misma altura que los hombros. Estiramos las piernas y colocamos la punta de los pies en el suelo. Comienza el primer día intentando mantenerte arriba unos 20 segundos y cada día suma algunos segundos más.