«Tendré que ver otro meme de mi llorando»: la broma de Jordan en el homenaje a Kobe

El homenaje a Kobe Bryant tuvo momentos de profunda emoción, siendo las declaraciones de Jordan uno de los más importantes. Precisamente durante su discurso, y sin poder contener el llanto, el ídolo bromeó con referencia a un meme muy popular.

Los puntos principales del discurso de Jordan fueron sus demostraciones de cariño hacia Kobe, a quien calificó como su «pequeño hermano». Los recuerdos y analogías con relación al ’24’ no faltaron dentro de las palabras de MJ, quien no solo expresó verbalmente sus sentimientos, sino que además no fue capaz de evitar el llanto.

Acaba de sacar una sonrisa a todos Michael Jordan

"I'll have to look at another crying meme for the next … three or four years. That is what Kobe Bryant does to me." _ pic.twitter.com/v2Vo0dXdlF

— Aarón Morales (@Aaron_Morales_) February 24, 2020