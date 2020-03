Mira el Antes y Después de Karol G (Fotos)

Hoy en Antes y Después traemos a Karol G; la intérprete de Tusa confesó en reiteradas oportunidades que ha pasado por el quirófano alrededor de cuatro veces.

Karol G es actualmente una de las figuras femeninas del género urbano más sonadas del momento, según confesó la cantante al programa radial LA FM de Colombia, de las 4 cirugías realizadas, sólo una fue por estética, la cual fue el aumento de su busto; las otras tres, por motivos de salud. Con información de People en Español.

En más de una vez le han criticado porque a veces parece con un poco de sobrepeso; el cual se debe a un problema de salud el cual ha afrontado constantemente. “En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”.

La cantante desde muy jovén se mostró interesada en la música y actualmente cuenta con un Latin Grammy a mejor Nuevo Artista en 2018