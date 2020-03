Mira el benéfico emprendimiento del sueco Zlatan Ibrahimovic

View this post on Instagram

Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online. Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera. @mindthegum — Given the current emergency situation here in Italy, Mind The Gum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses and health professionals) by donating an FFP2 mask for each pack sold online. Because as we know, some superheroes do wear a mask. @mindthegum #mindthegum #andràtuttobene