Mira el sorprendente Antes y Después de Jaden Smith, el hijo de Will Smith (Fotos)

Jaden Smith, el hijo de Will Smith ha tenido un drástico cambio en los últimos años; su excéntrico estilo le ha dado una nueva apariencia desde que lo vimos en After Earth (2013).

Su primera aparición en la pantalla grande fue junto a su padre en la película En busca de la Felicidad (2006) donde debutó con 8 años y una apariencia que llenó a todos de ternura.

Posteriormente impactó con sus trenzas en la película Karate Kid (2010) donde también debutó como cantante junto a Justin Bieber con el tema Never Say Never; tiempo después volvió a la pantalla grande junto a su padre para protagonizar After Earth donde lucía un look más maduro.

Para el 2016 desató la polémica al vestir ropa de mujer y usar el cabello largo; actualmente tiene un look completamente excéntrico, se tiñó el cabello de rosa y usa brackets de color rosa; se cree que este cambio se debe a que quiere separarse de Will Smith y forjar su propio camino. Con información de El Comercio: