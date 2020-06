Una de las más grandes bondades del sistema operativo Windows 10, es que da la posibilidad de restablecer el sistema a su estado original. Cabe destacar que podrás hacerlo sin perder los archivos ni la configuración, haciendo unos pocos clics sin tener que formatear el disco duro ni crear un USB de arranque como ocurre con una instalación limpia.

Ahora bien: ten sumo cuidado porque se puede prestar a confusión el restablecer con la de restaurar Windows. Evita caer en problemas. Restablecer Windows 10 es reinstalar el sistema, y con la versión 2004, puedes hacerlo desde la propia nube.

Cómo arreglar Windows 10 sin cometer una locura

Lo primero que harás es: abre la Configuración (Tecla de Windows + I) elige Actualización y seguridad, hacer click en Recuperación y bajo la opción Restablecer este PC, debes tildar "Comenzar".

Una vez hecho esto, todo estará en tus manos: o mantienes tus archivos o quitas todo. Lo que sea que decidas, no habrá marcha atrás. La primera alternativa, te deja reinstalar Windows 10 pero sin que tus datos se supriman. Es decir, todos los archivos que tengas almacenado en el disco permanecerán en el mismo sitio al momento de restaurar.

La otra opción... Elimina absolutamente todo, así que sé cuidadoso si no has hecho un back up de aquella información que deseas conservar.

Lo mejor que puedes hacer, si ya cuentas con Windows 10 2004, es elegir restablecer desde la nube, ya que existe cierto grado de probabilidad que tienda a fallar, especialmente si estás haciendo esto porque el sistema operativo no te funciona adecuadamente.