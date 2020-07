Aquí otro documento de las hermosas nevadas en Mérida (+ video)

El mes de julio en Venezuela nos regaló una de tantas maravillosas nevadas en uno de los estados más admirados del país. Hablamos del Estado Merida, que este 18 de Julio recibió de su hermoso cielo millones de copos de nieve, que decoraron las bellas montañas y picos andinos.

Las redes sociales no se quedaron atrás y reaccionaron a las fotos y videos que algunos tuiteros compartieron con todos sus seguidores. Como le sucedió al abogado, Juan Borrelli, quien compartió una imagen, en donde se ve como quedaron tapizados de nieve los vehículos.

"Acabo de recibir esta impresionante gráfica en mi WhatsApp, me la envía un colega, y me dice que así amaneció el Collado del Cóndor. Y me aclara, no es Suiza Borrelli, estamos en el estado Mérida. Aplauso de pie y Felicitaciones para el autor de la fotografía. Viva Venezuela".