Pareja de Color se Casó y Participó en las Protestas de Filadelfia

Luego de las últimas protestas tras la muerte de George Floyd, en los Estados Unidos, el pasado sábado en el Estado de Filadelfia, una pareja de color se casó y se unió a la marcha con destino a la alcaldía.

Se trata de Kerry Anne y Michael Gordon, quienes luego de contrae nupcias en Logan Hall, se unieron a la multitud de manifestantes que comenzaban una marcha desde el Museo de Arte de Filadelfia. Lo que comenzó con una protesta para luchar contra la discriminación racial, pasó a ser una escena romántica que se volvió tendencia en la ciudad y en el mundo.

The power of love on so many levels #BlackLivesMattter #phillyprotest pic.twitter.com/b5ox0QcnIz

El pasado sábado fue el octavo día de protesta por el #BlackLivesMatter, en la que la pareja de color, aprovechando que tenían sus atuendos de boda, se unieron con los protestantes para tomarse fotografías y videos del momento más feliz de sus vidas.

Como ellos, otros residentes de la ciudad y de otros estados del país protestan por la brutalidad de la policía para con sus hermanos afroamericanos, como también por la muerte de Floyd. Las distintas marchas y eventos de manifestaciones han originado el apoyo de muchos representantes de los distintos sectores sociales, económicos y políticos dentro y fuera de Estados Unidos.

The Philadelphia Black Lives Matter protest just keeps growing. You can see people continuing to join the group from every angle. They’ll set off on their march in a few minutes. pic.twitter.com/QVKCbfC0vZ

— Ellie Rushing (@EllieRushing) June 6, 2020