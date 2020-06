VIDEO VIRAL - Policía Estadounidense Sometió Bruscamente a una Mujer

Al parecer los oficiales estadounidenses no entienden el mensaje de las protestas que originaron la muerte de George Floyd, en Minneapolis, el pasado 25 de mayo de 2020. Un policía recientemente sometió bruscamente a una mujer par arrestarla, pero lo particular fue que colocó sus rodillas en el cuello de la mujer.

La dama grita desesperadamente debido a la actitud salvaje del policía, que al comenzar el video esta sobre ella jalándola del cuello. Luego la tomó por el brazo y le puso ambas rodillas encima, una sobre su espalda, la otra sobre sus hombros y cuello.

El chico que grabó el video, utiliza como alias "Robert De Niro", y es una cuenta que sube contenido cómico o ficticio, aunque esta vez parece todo tan real, que es difícil pensar que se trate de una broma.

What the fuck?

They’re still not getting it! 🤬 pic.twitter.com/VzHE6zyh6j

— Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 7, 2020