Por primera vez en historia una pareja se casa a través de Zoom (video)

El estadounidense Scott Marmon y la argentina Augustina Montefiori, de 32 y 28 años, se casaron por Internet mientras ambos se encontraban en sus respectivos países.

La pareja se conoció en mayo de 2017 en Denver, Texas, donde Augustina realizaba un intercambio cultural, y en noviembre de 2019 la chica regresó a su país. El pasado enero, Scott la visitó y le propuso matrimonio. La joven aceptó, y los prometidos acordaron que Scott volvería a Argentina tres meses después para celebrar la boda. Sin embargo, sus planes se vieron truncados por la propagación del coronavirus y las consiguientes restricciones de viaje.

"Tenía fecha de vuelo para el 22 de marzo, pero el 14 de marzo se cerraron todas las fronteras debido a la pandemia y luego estuvimos separados", cita al hombre Daily Mail.

Dado que Scott y Augustina no estaban casados formalmente, el estadounidense no pudo entrar a Argentina. Según cuenta ella, las autoridades "no entendieron" que Scott "no viajaba como turista" sino para casarse, de manera que las respuestas a sus solicitudes "siempre fueron negativas".

Pero frente a todos los obstáculos la pareja decidió formalizar su relación ante un juez de Utah, un estado cuya legislación permite las bodas en línea.

La ceremonia, que duró 19 horas, tuvo lugar el 22 de octubre vía Zoom y fue la primera boda transfronteriza por Internet desde el inicio de la pandemia. La madre de la novia, Valeria Montefiori, publicó un video de la boda en su página de Facebook.

Ahora, Scott tiene todo el derecho a solicitar un visado de reunificación familiar para visitar a Augustina por primera vez en más de 10 meses. En mayo la pareja planea celebrar una segunda boda, esta vez 'offline'.