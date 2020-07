Robert Speker es el director del centro Sydmar Lodge Care Home y también el creador de esta iniciativa. Quien pensando en qué podía hacer para que los adultos mayores pasaran la pandemia de un modo más ameno dentro de la residencia, decidió hacer este proyecto tan aplaudido en redes sociales.

Otras de las protagonistas que se suman a Sheila son Roma, Vera, Toba o Lily. Cinco mujeres que se han convertido en un fenómeno viral después de que Speker publicara hasta 12 fotografías en su perfil de Facebook en Twitter recreando las portadas de discos tan emblemáticos como 'Aladdin Sane' de David Bowie.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw

— Robert Speker (@robertspeker) July 10, 2020