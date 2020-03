Rainbow Six Siege se puede jugar gratis en PC, PS4 y Xbox One por este fin de semana

Ubisoft sigue rompiendo récords en número de jugadores en su título shooter de Rainbow Six Siege, que por este fin de semana si tienes PS4, PC o Xbox One estará completamente gratis, es importante señalar que todo su contenido estará disponible: esto incluye mapas, modos, armas, etc. El juego se podrá disfrutar por Steam y la Epic Games Store.

Además, si luego de la prueba gratis de dos días, si quieres guardar tus avances y comprar el juego, podrás hacerlo con un 75% de descuento. Si eres usuario de Xbox One tienes que tener presenta que debes ser suscriptor del Xbox Live Gold para poder disfrutar del juego.

Otras de las opciones es esperar a que en un futuro, Rainbow Six Siege se vuelva completamente gratuito para jugar. Sus desarrolladores recientemente han declarado que así lo desean.