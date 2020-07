Este miércoles se hizo viral el vídeo de un rayo que iluminó e impactó en la emblemática Estatua de la Libertad, en la ciudad de Nueva York, en medio de una tormenta eléctrica.

En el clip se observan nubes grises sobre el afamado símbolo neoyorquino y por varios segundos el rayo golpea tres veces en una corriente continua a la icónica estatua para luego desaparecer.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO

— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020