¡AJÁ! Snapchat Dejará de Emitir los Contenidos de Donald Trump

Snapchat alzó la voz. Tomaron la decisión de no promocionar los posts del presidente de los Estados Unidos, el empresario Donald Trump, en la sección Discover.

Esta medida coincide con el enfoque de Twitter acerca del discurso político. La compañía lanzó un comunicado diciendo que "no amplificaría las voces que incitan a la violencia racial".

Esta sección de la red social, generalmente, muestra contenido canales de noticias, marcas, celebridades y hasta políticos. La cuenta de Trump está visible en la plataforma, y ​​cualquiera puede seguir la cuenta para actualizaciones.

"Actualmente no estamos promocionando el contenido del presidente en la plataforma Discover de la mencionada App. No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover. La violencia racial y la injusticia no tienen cabida en nuestra sociedad y nos unimos a todos los que buscan la paz, el amor, la igualdad y la justicia en Estados Unidos" sentencia el manifiesto de Snapchat.

Snapchat no es la única

Además de esta red social, Twitter advirtió uno de los tuits de Trump diciendo que "glorificaba la violencia", indicando que el tweet violó las reglas de la compañía pero lo dejó en la plataforma ya que "puede ser de interés público que el tweet permanezca accesible".

El escrito incluía la frase "cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos", una alusión clara a una declaración racista del otrora jefe de policía de Miami Walter Headley en 1967. El tweet salió de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca.