Mario Moreno, representa más que una leyenda para el mundo del espectáculo. Él con su talento lo hizo todo. Pasó a la historia por sus películas como Cantinflas.

Este carismático y aún hoy querido personaje, llegó a dominar las carpas y salas de cine de la última mitad del siglo XX.

Es muy amplio tratara de resumir lo que significó la vida y el trabajo de Mario Moreno Cantinflas en un artículo. Es por ello que dispondremos las siguientes líneas para mencionar las películas que entre su larga lista, destacan como las emblemáticas.

Cantinflas: El Recordado Cantinflas

Ahí está el detalle (1940)



Mario Moreno debutó a Cantinflas como el personaje principal de la película Ahí está el detalle (1940), dirigida por Juan Bustillo Oro y coprotagonizada por Joaquín Pardavé, Sara García, Sofía Álvarez y Manuel Noriega.

La película causó sensación entre el público y originó un culto al personaje de gorrito y paliacate en el cuello, especialmente por la destreza verbal con la que Moreno enfrentaba a su personaje en un juzgado, aplicando, lo que después se conocería como “el cantinfleo”.

En el filme, el asesinato de un perro y la aparición de un gángster desencadena una serie de enredos entre múltiples personajes con el peladito Cantinflas en el centro de todo.

El bolero de Raquel (1956)

El bolero de Raquel (1956), dirigida por Miguel M. Delgado y fotografía de Gabriel Figueroa.

La vuelta al mundo en ochenta días (1956)

La vuelta al mundo en ochenta días, gue una adaptación fílmica de la novela del mismo nombre (Around the World in 80 Days), dirigida por Michael Anderson y protagonizada por David Niven.

El patrullero 777 (1978)

Fue la penúltima película antes del retiro, Mario Moreno volvería a uno de sus personajes más reconocidos: el del oficial 777, anteriormente visto en El gendarme desconocido y El bombero atómico. En la cinta, el actor interpretaba a Diógenes, un policía capitalino dispuesto a cumplir con todas las misiones… que no contemplen hacer su trabajo.