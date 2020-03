Teamfight Tactics el juego de Riot para Android e iOS ¿Lo mejor de LoL para celulares?

El día 18 de marzo de 2020 los ejecutivos de Riot Games decidieron un paso para tratar de conquistar otro gran mercado, el de los juegos para celulares, con Teamfight Tactics pretenden llevar nuevo contenido con algunas referencias de su popular título para PC «League of Legends». El estreno lo hicieron de forma simultánea para los dos sistemas operativos que están liderando el mercado actual, iOS y Android.

Teamfight Tactics no es un título nuevo en Riot Games, este modo de juego está disponible en League of Legends desde el año 2019, y tiene una cantidad de 80 millones de jugadores a nivel mundial. Es decir, en Riot Games se fueron por lo seguro, y en este caso fue una jugada inteligente. El juego se puede descargar de forma gratuita.

Teamfight Tactics es una versión para teléfonos celulares, de la versión existente para PC. Obviamente simplificada, ya que no es lo mismo tener un teclado de PC para hacer ciertas cosas, que los botones del teléfono, pero esto no significa que no tenga la misma calidad de juego.

Riot Games ha hablado públicamente de que Teamfight Tactics no será el único juego que lanzarán para celulares, ya que piensan lanzar una versión oficial de LoL tanto para Android como para iOS llamada «League of Legends: Wild Rift».