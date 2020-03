¡Tienes que hacerlo! Exquisita torta tres leches con churros llenos

View this post on Instagram

¡Este pastel de 3 leches con CHURROS RELLENOS dejará IMPACTADOS a todos en tu fiesta! 🍰 👤 PORCIONES: 30 📝 INGREDIENTES: Para los churros: – 4 tazas de agua – 1 cdita de sal – 1 cda de azúcar – 1 raja de canela – 1 cdita de nuez moscada – 2 cdas de esencia de vainilla – 3 1/2 tazas de harina de trigo – Suficiente aceite para freír – 4 cdas de canela en polvo – 1 taza de azúcar – 1 taza de dulce de leche Para el pastel: – 375 gr de mantequilla – 1 1/4 tazas de azúcar – 1 taza de leche condensada – 11 piezas de huevo – 1 1/2 tazas de harina cernida – 2 cditas de polvo para hornear – 2 tazas de leche condensada – 2 tazas de leche evaporada – 2 tazas de leche entera – 4 tazas de dulce de leche PREPARACIÓN: 1. Calienta el agua hasta que llegue a punto de ebullición. Agrega la sal, azúcar, canela en raja, nuez moscada y el extracto de vainilla. 2. Retira la canela, agrega la harina de golpe y mezcla bien hasta formar una masa espesa. Retira del fuego y enfría. 3. Introduce la mezcla en una manga con una duya estrellada. Deja caer la mezcla formando los churros sobre aceite caliente. Fríe por 3 minutos o hasta que estén cocidos. 4. Escurre sobre papel absorbente y revuelca en azúcar. Con ayuda de un palo para brocheta, ahueca lo churros y rellena con dulce de leche. Reserva. 5. Para el pastel: acrema la mantequilla con el azúcar. Agrega la leche condensada y el huevo uno a uno. Incorpora poco a poco la harina y el polvo para hornear cernidos. 6. Divide la mezcla en dos moldes, uno más grande que el otro, y hornea a 180° C por 30 minutos o hasta que estén cocidos. Enfría y desmolda. 7. Para las tres leches: combina la leche condensada con la leche evaporada y la entera. Mezcla y remoja los pasteles. Refrigera y vuelve a remojar. Repite hasta obtener un pastel húmedo. 8. Coloca el pastel pequeño sobre el grande y cubre con una capa fina de dulce de leche. Refrigera. 9. Decora el pastel cubriendo por completo con churros y coloca un listón alrededor. • • • #kiwilimon