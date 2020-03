¡Toma nota! Las señales de que tu pareja te está siendo infiel

Uno de los mayores temores en una relación es que nuestra pareja nos engañe, así que es importante que conozcas las señales de que algo puede estar pasando.

Si bien, estás señales pueden significar, entre otras cosas que ya no siente amor por ti, pero no necesariamente una infidelidad, lo cierto es que son indicios de que algo no anda bien.

Esto lo puedes notar cuando tu pareja ya no quiere compartir contigo los fines de semana, ya sea que es infiel o no, alguien que no quiere pasar su tiempo libre contigo no vale la pena.

Si te trata bien cuando están solos, pero en público es indiferente contigo, puede que solo te vea como un juego, así que es mejor que aclares la situación.

Otro factor que indica de que algo anda mal es cuando te deja en visto por días, aunque esto por si solo puede deberse a muchos factores, cuando se combina con otros factores indeseables, debes actuar.

Un factor muy sospechoso es cuando alguien te dice que no tiene redes sociales o que te las oculta. Las redes sociales suelen mostrar varios aspectos de nuestra vida, así que si lo quiere mantener en secreto por algo será.

Recuerda que una persona que está interesada en ti, va a querer siempre lo mejor para ti y no hará cosas que saben que te hacen daño bajo ninguna circunstancia, si tu pareja encaja en varios de los puntos anteriores, debes plantear si seguir con esa relación.