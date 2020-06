El universo virtual no parará de sorprendernos. Esta vez lo hizo Twitter, este miércoles la cuenta del pajarito azul lanzó la noticia sobre la nueva modalidad para enviar mensajes en la red, se trata de los audiotuits.

Esta nueva función permitirá a los usuarios grabar notas de voz. Muy a pesar de la novedosa función, no todos los seguidores se sintieron a gusto. Luego de hacerse público las buenas nuevas de la red, estalló una controversia entre los internautas

De que se tratan los audiotuits

La recién estrenada herramienta permitirá grabar audios que tendrán un máximo de 140 segundos por cada post, y que además generará hilo de manera automática si se excede de este tiempo.

La función no será accesible a todo público, según Twitter se lanzará de manera gradual y solo tendrán licencia para usarla los usuarios que posean un iPhone. Para Android aún no hay información al respecto.

Al parecer, muchos usuarios se resisten al cambio. En redes sociales se han expresado diversas opiniones que rechazan que la aplicación que inicialmente solo incluía texto, ahora incluya audios.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Inicios de la Red

El 21 de marzo del 2006, el pajarito azul lanzó su primer “Tweet”. Fue fundada por Jack Dorsey, su objetivo era como proyecto de investigación dentro de Obvious , en una compañía ubicada en San Francisco.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W — Twitter (@Twitter) June 17, 2020 LA GENTE POBRE QUE TIENE ANDROID QUE QUIERE MANDAR UN AUDIO POR ACA QUE HACE? NOS PEGAMOS ELBA LAZO? pic.twitter.com/VsUyQ41VJx — 《Fʟᴏʀ》🍉 ɪs sᴇᴇɪɴɢ Hᴀʀʀʏ • 118 (@florchesrry) June 17, 2020

Hago parte del 88% de usuarios Android en Colombia que esperará pacientemente la llegada de los trinos con voz en su app... Ya intenté en mi iPad Pro y tampoco está habilitada la función en iPadOS... La llegada del audio a más redes es una buena noticia!! pic.twitter.com/WrVW3aIOxF — José Carlos García R (@JoseCarlosTecno) June 17, 2020