Ubisoft se une a Geforce Now y suman nuevos títulos a la lista

La plataforma de videojuegos por Streaming Geforce Now hizo formal su alianza con Ubisoft por lo que ahora diversos títulos de la desarrolladora podrán disfrutarse como Assasin`s Creed, The Division o Far Cry.

El representante de Ubisoft, Chris Early aseguró que la relación entre ambos componentes es muy sólida; «Ubisoft es totalmente compatible con GeForce Now de NVIDIA con acceso completo a nuestros juegos de PC desde la Tienda Ubisoft o cualquier tienda de juegos compatible. Creemos que es un servicio de vanguardia que brinda a los jugadores de PC actuales y nuevos una experiencia de alta gama con más opciones de cómo y dónde juegan sus juegos favoritos». Con información de 3D Juegos.

La plataforma de Streaming había tenido días atrás par de inconvenientes cuando diversas compañías le mandaron a retirar sus títulos del catálogo presuntamente por haberlos publicado sin previo aviso, entre ellas se encuentran 2K Games, Blizzard y Betheseda; pero parece que esta vez NVIDIA está destinada a hacer las cosas bien con su nuevo aliado.