¡Un Canguro! dejó atónito a todos, paseando por en las calles de Florida

El cuerpo de policía del estado de Florida, se empleó a fondo para detener a un canguro de dos años de edad, en Fort Lauderdale. Según las autoridades de la ciudad, los oficiales acudieron a atender a un particular llamado en el que explicaron que un canguro andaba saltando por las calles.

Las cámaras corporales de los policías, captaron cómo tuvieron que esforzarse hasta cinco policías para atrapar al marsupial. Sin embargo, al no saber cómo atraerlo, pues no llevaban comida, y mucho menos atraparlo, lograron ponerle una correa alrededor del cuello y lo trasladaron hasta la parte de atrás de la patrulla. Acto seguido, lo llevaron a los establos en donde están los caballos de los oficiales.

¡ INCREÍBLE ! 😱 La policía de Fort Lauderdale, Florida, en #EEUU🇺🇸 “detuvo” a un canguro que merodeaba por las calles. Agentes presumen que el marsupial era mascota de algún ciudadano local ya que está domesticado🦘. | Video: Cortesía. pic.twitter.com/3xFxJFhfPF — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) July 17, 2020

“(El canguro) se encuentra sano y salvo mientras que la FWC conduce su investigación. Más tarde será entregado a su cuidado y esa será nuestra participación en este caso”.

Según información del Sun Sentinel, el canguro se llama Jack (como el de la película), y le pertenece a Anthony Macías, de 24 años de edad. De acuerdo con una entrevista con el dueño del animal, él estaba esperando la llamada de la policía para recogerlo. No obstante, le fue informado que no podrá ser porque la ciudad no está preparada para esta clase de animales.

Macias obtuvo a Jack cuatro meses antes de la particular captura, después de que un individuo llamado Davie estaba medio de una mudanza y le dijo que ya no quería al animal. Macias dijo que desde entonces planeaba contratar a FWC para averiguar acerca de los trámites de adopción para un animal exótico.