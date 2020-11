Viral: Publicó un selfie y su novia se dio cuenta que le estaba montando los cuernos (video)

Fuente: 20MINUTOS.ES - Lo último

Hay muchas maneras de descubrir una infidelidad. Ya sea por mensajes en el móvil, o directamente por encontrar a tu pareja con de la mano de otra persona. Pero seguro que Sydney no se imaginaba cómo se enteraría de que su novio (ahora ex) estaba con otra chica, pues fue gracias a un reflejo.

Las cámaras pueden jugar una mala pasada. Desde que se vea algo que no quieres en una videollamada hasta que le reveles a tu pareja que estás siendo infiel. Eso le pasó a este chico, que subió un selfie a Snapchat y su novia se enteró de que estaba con otra gracias al reflejo de las gafas de sol.

Sydney Kinsch, de 24 años, publicó un vídeo en Tik Tok mostrando su trabajo detectivesco. En la imagen que su pareja subió a la red social se le ve con unas gafas de sol. En uno de los cristales se que ve que está conduciendo mientras se hace la foto, algo totalmente ilegal. Pero en la otra lente se ve el asiento del pasajero, y en él se ven las piernas de una chica en pantalón corto y con los pies apoyados en la ventana.

"Esa vez que mi novio de cuatro años me dijo por Snapchat que me estaba siendo infiel", escribió Sydney de forma irónica. Pero parece que faltan piezas en esta historia, por lo que la afectada lo intentó aclarar en la biografía de su Tik Tok: "No era su hermana, no era su prima".

"Le llamé y le pregunté si se daba cuenta de que me había enseñado a una zorra en su Snapchat y dijo que no tenía ni idea", explicó ella en los comentarios del vídeo. "Se lo envié y me llamó loca porque era la novia de nuestro amigo y me dijo que si no le permitía tener amigos".

Desgraciadamente, Sydney Kinsch se enteró después de que ese mes había estado con cinco mujeres más, por lo que todas las mentiras de su exnovio fueron descubiertas. Y los usuarios que comentaron el vídeo están contentos por ello, pues no mostraron ninguna simpatía por el infiel: "No sé por qué se pone gafas de sol, no es tan brillante".