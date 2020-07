Actualmente es muy común conocer casos de parejas con dificultades por el deseo de una de las partes de querer excitarse individualmente. No se pierde el deseo, pero sí prefiere satisfacerse a sí mismo. A eso se le denomina "Solosexualidad".

Consiste en complacer sus deseos carnales sin tener relaciones sexuales; normalmente se masturba o utiliza algún juguete que permita satisfacer sus necesidades carnales.

"Mi pareja acaba de descubrir que me masturbo con bastante frecuencia, aunque a ella le digo a menudo que no tengo ganas. Le rechacé muchos acercamientos, ella lo intenta y siempre digo que estoy agotado, que mejor mañana o alguna otra excusa. El problema surgió al saber que sí que tengo deseo y me gusta el sexo, pero que prefiero masturbarme. La verdad que estamos en un momento crítico y ella no entiende nada; está muy bloqueada y yo no sé tampoco qué me pasa", comentó un usuario anónimo.