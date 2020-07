Alcanza el Orgasmo con Estas Sugerencias Que Encendieron las Redes

A veces en la intimidad, solemos cargar con mucho estrés y otras complicaciones que evitan que nos relajemos y disfrutemos del momento. Todas esas contracciones repercuten en el orgasmo y el resultado de todo encuentro sexual. La excitación disminuye, y en una segunda ocasión, tendremos miedo de pasar por lo mismo, cayendo en un circulo vicioso repetitivo.

Ese problema de no llegar al orgasmo, se conoce como "anorgasmia", que debe tratarse con ayuda de especialistas en psicología y sexología para tratar todas las situaciones que limitan el orgasmo y el placer en una relación entre parejas.

Incluso en la masturbación, si el proceso se prolonga demasiado puede repercutir en un encuentro con nuestra pareja. De ahí que debemos seguir algunos consejos antes de acudir con los expertos, y verificar que logremos todos los requerimientos mínimos.

Ambiente y estado de relajación

Llegar al orgasmo es algo sencillo, sin embargo, puede que nos compliquemos nosotros mismos y nos perjudiquemos sin darnos cuenta. A veces llevar una vida muy agitada puede dañar la calidad de nuestras relaciones y reducir la eficacia de un orgasmo.

Para ello es recomendable, preparar un ambiente idóneo que nos genere la relajación suficiente, un estado de animo equilibrado o neutro y la intensidad sexual al límite para lograr un orgasmo efectivo y duradero.

Orgasmo a través de las zonas erógenas

Lograr la excitación es un juego de exploración, a veces lo importante es experimentar con nuestro propio cuerpo, el de nuestra pareja y así crear juegos que inhiben un orgasmo placentero para cada uno.

No todo está en la rapidez y la fuerza, sino en la paciencia y estrategia de cómo lograr mejores efectos orgasmicos.

Obsesiones a un lado

No lograr el mejor orgasmo puede repercutir en conductas repetitivas y eso nos afecta con obsesiones que se forman con el tiempo. Nos preocupamos por no lograr que grite de placer y de gozo; o no mantener el juego del máximo y el mínimo constantemente, sino corrernos de una vez.

Es de vital importancia, hacer las obsesiones, preocupaciones y todo lo negativo a un lado y pensar en una sola cosa: Disfrutar del momento íntimo con tu pareja y que ambos lleguen al placer infinito.

Posturas nuevas y juegos previos

Busca el punto G, ese sitio que inmediatamente con tocarlo te lleva a la gloria de la saciedad sexual. El sexo requiere constantemente juegos y exploración, no hay cabida para repeticiones y rutinas sin sentido.

Si no logras con ninguno de los consejos antes expuestos, es mejor acudir con un especialista o terapeuta sexual, que pueda dar indicaciones de qué pudiera estar ocurriendo con tú cuerpo y tus relaciones.