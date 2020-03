Aplica para hombres y mujeres: explora tu cuerpo y desata el placer

Descubrir el poder sexual implica estar con con tu deseo y dejar fluir tus fantasías sin temores ni vergüenza. Para que lo logres, es preponderante conocerte a ti mismo, busca información confiable y, obviamente, disfruta del sexo a solas y en compañía.

Por este motivo, la Web Wapa te muestra 3 pasos para que desates todo el poder sexual que hay dentro de ti y disfrutes del sexo por siempre.

Déjate sentir placer

Para descubrir tu poder sexual, deberás resolver el bloqueo que no te deja sentir placer. Acabar no siempre es disfrutar del sexo. No es algo de qué preocuparse, ya que a muchas personas les cuesta gozar o experimentar orgasmos tanto cuando se masturban. Esto, indudablemente, cambia como cuando ocurre un encuentro sexual con otra persona.

En la mayoría de los casos, el motivo de este bloqueo está vinculado a alguna experiencia de violencia sexual pasada o algún momento acaecido en cualquier etapa de la vida y el trauma vivido genera un rechazo al sexo o conectarse con el cuerpo durante el acto. Una vez que hayas logrado darte permiso para sentir placer podrás, poco a poco, disfrutar del sexo.

Busca información e inspiración

Tener conocimientos en la materia es determinante para tener una vida sexual agradable. Sigue siendo un tabú recibir orientación al respecto, por lo que toca ir en busca de información confiable por nuestra cuenta.

A lo largo del tiempo, el conocimiento sobre el cuerpo se realiza desde una óptica donde el placer de las mujeres no era tomado en cuenta. En algunos casos, era satanizado y hasta patologizado.

Recorre todo tu cuerpo

El último paso, pero no menos importante, es conocer tu cuerpo en su totalidad. Si no te has masturbado todavía, pues hazlo. Reserva un momento de tu agitado día para estar a solas contigo, sin que nadie te moleste y sin que pensar en nada que no sea darte placer.

Puedes comenzar tocando tu cabello y tu rostro y, poco a poco, desliza tus manos desde el cuello hasta la punta de los pies. Entra en contacto con tus sensaciones, relájate cada vez más y disfruta.