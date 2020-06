En televisi贸n en vivo todo puede pasar. As铆 como le sucedi贸 a la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja en el programa espa帽ol 鈥淟a 煤ltima Cena鈥. La influencer luc铆a un vestido con un amplio escote que le dej贸 un seno al aire.

Es as铆 como la transmisi贸n en vivo se volvi贸 viral, Anabel Pantoja, sin querer y en un acto de descuido, se inclin贸 demasiado y uno de sus pezones qued贸 totalmente expuesto.

El seno de Anabel fue transmitido sin ning煤n tipo de recato en im谩genes en bucle, situaci贸n que incomod贸 a la聽 Pantoja y acab贸 march谩ndose del escenario del programa. "Es parte de mi intimidad" y no lo veo bien, dijo a N煤ria Mar铆n.

Isabel Pantoja los hab铆a mostrado antes

Lo cierto es que no es la primera vez que los senos de Anabel聽Pantoja quedan totalmente expuestos al mundo, la audiencia debe recordar el momentazo en que se lanz贸 al jacuzzi de 鈥淓l Tiempo del Descuento鈥 y el vestido se le abri贸.

Anabel Pantoja se est谩 volviendo una profesional d ense帽ar pezones y no uno... los dos! No es la primera vez 馃檮 Visit Direct Link pic.twitter.com/mzU7phWoDb 鈥 El Capturador 馃摲 (@El_Capturador) June 12, 2020

Anabel Pantoja se merece aplausos por muchas cosas. En intervi煤 dej贸 claro que estaba muy orgullosa de ser @AnabelPantoja00 #LaUltimaCena3 pic.twitter.com/uSrGom96eP 鈥 David Arnanz (@DavidArnanz) June 12, 2020

"A m铆 no me gustan pezones grandes"

La calentura de Anabel Pantoja, se hizo mayor cuando Mar铆a pati帽o, la presentadora del programa, coment贸 "A m铆 no me gustan los pezones grandes", algo que Pantoja no dej贸 pasar y dijo: "Ahora se cuestiona que tengo el pez贸n como el Teide...".