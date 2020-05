Un orgasmo puede ser alcanzado sin importar la posición que practiques. Sin embargo, algunas fomentan a la intimidad en pareja y las pueden gozar sin importar su tendencia sexual.

"Muchas personas piensan que tener relaciones sexuales solo se trata de penetración, es decir, un pene que se mete en un agujero. Entonces, cuando dos personas con vulvas están teniendo relaciones sexuales, mucha gente no entiende cómo funciona, porque no hay pene. Pueden pensar que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales o que el sexo no es satisfactorio", Liz Powell, educadora sexual y psicóloga.