«Baño de vapor» es el relato erótico voyeur de este lunes (XXX)

Hay unos baños de vapor no muy lejos de donde yo trabajo, a los cuales me gusta ir en la medida que el tiempo después de trabajar me lo permite, pues es una manera de combatir el estrés de las presiones del trabajo, además de relajarse y hasta bajar de peso.

Dichos baños cuentan con «privados» en donde uno puede estar a solas sin necesidad de ir al vapor colectivo, o incluso puede uno estar con alguien dentro de ellos fuera de las miradas de las demás personas. Un día que como cualquiera de los que normalmente iba a lo mío a relajarme ya tarde, me asignaron igual que siempre un cubículo, pero más alejado de la puerta al fondo del pasillo. Empecé a desnudarme como es natural, a extender mi toalla sobre el descanso de mosaico, créanme que es una sensación muy agradable y erótica estar desnudo con el vapor saliendo lentamente y dejando ir los pensamientos.

Al poco rato escuché ruidos de que alguien llegaba al cubículo de al lado, pero ni me inmuté, seguí descansando, escuchaba voces de un hombre y una mujer, pensé: «seguramente vienen a combinar el descanso con el placer». Me preguntaba: ¿Por qué se oye tan claro como si no hubiera pared de por medio?, me levanto y veo en la parte superior un cuadrito abierto, en donde debería de ir una ventana de esas que dejan pasar la luz pero no se ve a través de ellas, es una ventilación, me invade la curiosidad morbosa y discretamente apago la luz de mi cubículo y me asomo.

Veo algo interesante, pero los describiré a ellos primeramente: ella medio gordita de cabello corto pintado como de unos 30 años, piel blanca y algo exuberante con minifalda y escotada y el moreno de bigote como de unos 35, con aspecto de provinciano, se veía que él sabía lo que hacía.

Estaban hablando, ella algo nerviosa, y él abrazándola y empezando a quitarle la ropa lentamente mientras la besaba, poco a poco las caricias empezaron a subir de tono mientras él la animaba, le decía que no se darían cuenta en su casa, (supongo él y ella eran casados) sus morenas manos recorrían ese cuerpo con algunas llantitas, desabotonando su blusa y comenzando a acariciar sus pezones, mientras besaba desde atrás su cuello, ella decía: «me calientas»… ahora ella se volteaba y le desabotonaba su camisa y se la quitaba, aún no prendían el vapor y ya estaba mojada su ropa de ellos… ella le dijo: «mejor nos desvestimos».

Así que terminaron de desvestirse, y sentados siguieron besándose apasionadamente, ella al calor de la excitación ahora empezaba a jadear , ahora ya viéndola desnuda puedo decirles que ella estaba buenísima a pesar de las lonjitas, unos enormes senos redondos de pezón oscuro que se empezaban a endurecer, unas nalgas enormes redondas, y su matita de musgo negro en medio de las piernas, aunque ella no era muy velluda, más bien lampiña y él también no era muy velludo, con un cuerpo delgado, piel morena curtida por el sol, y una verga algo chica pero se veía más ancha, así que mientras ellos pasaban a las caricias más intensas, pues él ya le mamaba como un poseído las tetas y se las apretaba, ella decía: qué rico me las chupas, » tomate tu lechita papito».

Él empezó a acariciarle su matita de musgo, pude ver claramente cuando ella abrió las piernas y se dejó acariciar, además empecé a ver que su verga comenzaba a salir la punta del capuchón que lo cubría, era morena. ..las blancas y gorditas manos de ella se acercaron a su verga y lo empezaron a masturbar, mientras él no dejaba de acariciar su clítoris y abría más las piernas: pude ver que su panocha con algo de vello sólo por arriba era adorablemente ancha rojita y estaba húmeda esa hermosa rajadota que iba separando poco a poco los labios vaginales mientras ella se estremecía y comenzaba a apretar y a mover más fuerte la verga de él que ya la veía parada, y noté que era ancha aunque no muy larga pero con una cabeza roja y brillante ya con el capuchón retraído.

Debo decirles que mientras veía esto mi miembro ya se había parado y lo rozaba contra la pared pues ya me había excitado algo también, así que me lo empecé a masturbar gozando del espectáculo, en este punto debo decir que ella ocasionalmente alzaba la vista y veía hacia donde estaba yo pero no decía nada, sólo sonreía y seguía gimiendo de placer, es decir: le gustaba que la vieran, sonrió mirando hacia allá y que le dice a él que se recueste, entonces mete en su boca su grueso miembro como su fuera una deliciosa paleta, chupándolo con avidez y con la lengua saboreando la cabeza de esa verga morena y gruesa que ya estaba parada en todo su esplendor mientras los ojos de él estaban en blanco, las mamadas que le daba me excitaban, tuve que apagar el vapor pues estaba ya muy caliente, le chupaba los huevos morenos, jalándoselos con la boca y dejándolos regresar a su lugar, soltando él unos gemidos de placer mientras decía: » esta vergota morena es miiia me la voy a comer tooda, mmm» , un ratote él seguía así hasta que ella aumentó la velocidad, él ya tenia los huevos rojos, los acariciaba con ambas manos y chupando la punta de la vergota mientras ella lo mamaba como loca subiendo y bajando a velocidad, él la agarraba de los cabellos tratando de no correrse, hasta que le dice: » ahora déjame a mí si no me voy a venir».

Dicho esto él la abre de piernas y le da unas mamadas sensacionales con la lengua, empezando por la matita de musgo, después chupando el clítoris, subiendo y bajando por esa maravillosa panochota de arriba a abajo hasta su culo que ya también lo tenía húmedo, ella gritaba como loca: «Así papacito méteme toda ya, mámamela hasta adentro..» ¡¡¡ohh!!! ¡¡¡Aaahh!!! Ella estaba ya teniendo no uno sino varios orgasmos, así que exigía con placer: «Ya métemela papacito , ¡¡¡la quiero tener toooda adentro!!!» dicho esto la abre de piernas y con la vergota apuntando a esa hermosa panochota la sigue masturbando por toda la rajadota llegando hasta su culo, con movimientos circulares, pero aún no la penetraba, ella gritaba como loca: «¡Yaaa métemela toooda»! Así que se la deja ir de golpe hasta los huevos, ella gritó más de placer, mientras él se movía rítmicamente, ella le agarraba las nalgas endurecidas de el, mmm al tenerla sentada contra la pared se escuchaban muy bien los : ¡flop!, ¡flop! de los embates de él, estuvieron un rato así y ahora la tomó de las caderas y alza su hermoso culo ahora sí me lo mostró, le abre las enormes y blancas nalgas y le dice: ya sabes que lo bueno es por tu culito gordis» ella dice «sííí ¡¡¡ métemela por el culo!!!, yo estaba también a punto de correrme, entonces él vuelve primero a acariciar con los dedos el cafecito ojete de ella que lo veía en todo su esplendor, y después con la verga moviéndolo circularmente, hasta que comienza a entrar, ella gime de placer diciendo:

«Yaaaa no me tengas asiii» ¡¡¡métemela!!! entonces se la deja ir de golpe y empieza el movimiento rítmico como antes pero en la maravillosa posición de a perrito, ella le dice: Yaaaa papacito ¡¡¡lléname de tu leche mi culitoooo!!!

¡¡¡Es tuuyo!!!, noté que él estaba jadeando y sudaban a mares, entonces se movió más fuerte: las enormes nalgas se movían como blancas gelatinas y el ¡flop! ¡flop! era fuerte, (para este momento ya no pude más y mi leche abundantemente salpicó la pared) de repente noté que él se quedaba quieto con la mirada en blanco… así estuvo unos momentos y pude notar que su verga empezaba a volverse flácida, y poco a poco la saca, pude ver claramente que su culo de ella escurría abundante leche, «¡¡¡qué vista tan maravillosa!!!

Unas enormes nalgas de una cogelona y escurriendo semen se quedó un momento así enseñándome adrede su hermoso culo, entonces noté que se besaron con ternura y él se la llevo a la regadera para bañarse uno al otro, entonces todo ocurrió más rápido, se vistieron y a punto de irse ellos ella miró hacia donde estaba yo sonrió y cerró un ojo, pude ver que había gozado que los viera «pensé, si sólo hubiera estado ahí» y gracias a esta ventanita tuve una excitante sesión de vapor y sexo por el mismo precio amigos…

(Yo creo que los empleados del lugar no han reparado en esa abertura o si lo saben la dejan a propósito pues incluso las personas que están en el cubículo del al lado se pueden dar cuenta cuando alguien indiscretamente esta mirando a través de la pequeña ventana). Después de esta experiencia vista créanme que cuando pida un cubículo nuevamente amigos, pediré el del fondo pues podría llevarme agradables sorpresas nuevamente.