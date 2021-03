¿Cómo se puede tratar el Orgasmo Seco, cuando se hace «El Delicioso»?

Retrasar la eyaculación o evitarla es la meta de quien está de acuerdo con el sexo tántrico. Pero, en algunos casos, genera un Orgasmo Seco.

Y es que para algunos hombres, esto no se trata de una elección. Es que simplemente no eyaculan y el semen se va hacia dentro.

A esta particularidad se le conoce como orgasmo seco. Es más frecuente de lo que crees y se supo que está aumentando porque se produce por patologías vinculadas con el envejecimiento.

Eyacluar es un proceso complejo porque se genera desde los testículos. El epidídimo (conducto que conecta los testículos con los vasos deferentes por los que circula el semen) recibe espermatozoides provenientes de los testículos y los almacena por días.

Al haber eyaculación, el semen sale desde una extremidad del epidídimo hacia el cordón espermático localizado en la cavidad pélvica para desplazarse hacia el conducto eyaculatorio, que atraviesa la próstata y sale por la uretra.

Cómo afecta el orgasmo seco a la satisfacción sexual

Cabe destacar que esto no genera dolor, ni molestias, ni mucho menos que no se sienta placer. El orgasmo seco “no suele provocar ninguna molestia ni limita la satisfacción sexual, que viene derivada del orgasmo y no de la cantidad de semen que se expulsa”, sentencia Ignacio Moncada, jefe de Urología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Lo que sí merma significativamente el orgasmo seco el poder ser padre. Moncada apunta, no obstante, se da por lo general “en hombres mayores que ya no desean tener hijos” indicó el galeno.

El tratamiento de esta clase de eyaculaciones variará según sean las causas (orgánicas o psicológicas) y del tipo de patologías previas al orgasmo seco que se presenten.